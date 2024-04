Smog: primi dati 2024, già 8 città fuorilegge per qualità aria

Già 8 città sono 'fuorilegge' per la qualità dell'aria nel 2024. Significa che Verona, Vicenza, Padova, Frosinone, Brescia, Cremona, Torino, e Venezia hanno superato nei primi tre mesi dell'anno il limite delle polveri sottili PM10 consentito in un intero anno (ovvero i 35 giorni oltre la media di 50 microgrammi per metro cubo). Sono i primi dati relativi al periodo gennaio-marzo 2024 sulla qualità dell’aria in città raccolti da Legambiente, e diffusi oggi in occasione della Giornata mondiale della Terra promossa dalle Nazioni Unite. Al limite ci sono anche città con 35 giorni di sforamento come Treviso, Modena, Milano, Monza, e Rovigo con 34.