Primo maggio: Lo Russo, stiamo uniti per un domani migliore

"Troppo spesso ci troviamo di fronte alla tentazione di dividerci, di non muoverci insieme verso un obiettivo. Soltanto attraverso l'unità d'intenti possiamo costruire un domani migliore fatto di sicurezza, possibilità, lavoro. Solo attraverso un lavoro comune e mettendoci insieme possiamo vincere la sfida del cambiamento che è in corso. Serve unità non divisione". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dal palco di piazza San Carlo a conclusione della manifestazione per il Primo Maggio. "Il mondo sta cambiando, Torino sta cambiando - sostiene il primo cittadino - Sta anche a noi, a tutte e tutti noi cercare di stare in questo cambiamento e dare il nostro contributo positivo". "Partiamo da qui, ripartiamo da questa giornata, da questa piazza che ci vede insieme unite e uniti con l'obiettivo di costruire un futuro comune. Un futuro di crescita, un lavoro giusto per tutte e tutti. In modo che possa essere davvero migliore di come l'abbiamo trovato in cui possano vivere le nostre figlie e i nostri figli. Le nostre nipoti e i nostri nipoti. Qui c'è il significato profondo della festa di oggi: una festa che ha al centro lavoratrici e lavoratori, uomini e donne. Le persone", conclude il sindaco Lo Russo.