Primo Maggio, a 83 piemontesi la Stella al merito del lavoro

Sono 83 i piemontesi che hanno ricevuto le Stelle al merito del lavoro che come tradizione vengono consegnate il Primo Maggio. La cerimonia si è svolta al conservatorio Giuseppe Verdi, in piazza Bodoni a Torino. Le onorificenze sono state consegnate dal Prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna e sono state conferite con decreto del Presidente della Repubblica ai nuovi Maestri del lavoro, per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità. La Stella al merito del lavoro è un riconoscimento che viene conferito a quei lavoratori dipendenti che si sono distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale. Si tratta di persone che hanno prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni presso la stessa azienda o di trent'anni presso aziende diverse. Sono 7 i nuovi Maestri del lavoro premiati ad Alessandria e provincia, 4 nell'Astigiano, 13 nel Biellese, 9 nel Cuneese, 10 nel Novarese, 33 a Torino e provincia, 5 nel Vercellese e 2 nel Verbano Cusio Ossola. Su 83 premiati 40 sono donne e 43 uomini.