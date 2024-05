1 Maggio: Uncem, lavoro in montagna è presidio del territorio

"Il lavoro in Montagna è prima di tutto presidio del territorio. Senza lavoro c'è abbandono e spopolamento. Lavoro è servizi e diritti di cittadinanza. Sono paralleli, intrecciati e decisivi. Uncem lo dice da sempre: non bastano smart-worker". Lo afferma in una nota, per il Primo Maggio, Marco Bussone, presidente nazionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani. Secondo Bussone "servono nuove politiche per il lavoro, che passano dai fondi della coesione e dalla nuova Pac dopo il 2027 che Commissione e Parlamento Ue devono elaborare. Un grande tema anche verso le elezioni del 9 giugno - evidenzia Bussone - L'ultimo decreto Coesione varato dal Governo interviene sul mezzogiorno ma non sulle aree interne e montane di tutto il Paese. Gli sgravi e i provvedimenti per le assunzioni non possono essere solo per il sud. Perché le sperequazioni e le disuguaglianze crescono, ovunque, in tutt'Italia non solo al sud, in molti Paesi Ue, tra aree rurali e montane a confronto con aree urbane. "Ecco perché nel Giorno 'simbolo' dei lavoratori e del Lavoro, con la loro 'Festa' storica e a prova di futuro, ribadiamo come Uncem la necessità di politiche che incentivino il lavoro che nella montagna c'è e che può nascere", conclude.