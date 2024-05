SANITÀ

Tempi di attesa troppo lunghi, la visita privata la paga l'Asl

In Piemonte la Regione richiama le aziende sanitarie all'applicazione della legge. Se la prenotazione supera il termine indicato nell'impegnativa si ha diritto alla prestazione a pagamento, ma a carico del servizio pubblico. Rischio salasso per i bilanci

Non ci sono più alibi. Dalle Asl così come dal Cup non potranno continuare ad arrivare risposte vaghe o, peggio ancora, negative ai pazienti i quali di fronte a tempi di attesa che superino quelli indicati nella prescrizione del medico chiedano di ottenere la visita o l’esame diagnostico a pagamento, ma che a pagare sia l’azienda sanitaria stessa. Che poi non è null’altro se non l’applicazione di una legge dello Stato che risale al 1998 di fatto mai osservata, anzi spesso tenuta nascosta per evitare probabili salassi ai bilanci delle Asl, preferendo lasciare che siano i cittadini a mettere mano al loro portafogli.

Senza dubbio quello del possibile impatto economico sulle casse delle aziende sanitarie potrà diventare un problema non da poco, ma auspicabilmente prima ancora uno sprone per i vertici a gestire nella maniera migliore, per i pazienti, il rapporto tra prestazioni rogate dal servizio sanitario nazionale e quelle fornite, spesso dallo stesso specialista, a pagamento in regime di intramoenia. Che ormai si fosse arrivati al punto da non poter più nascondere o trascurare quello che è un diritto per i cittadini sancito da una norma dello Stato è apparso chiaro di fronte a una situazione dei tempi di attesa insostenibile, così come dalle misure assunte da alcune Regioni cui potrebbero seguirne altre.

Di poco più di una settimana fa il piano predisposto dal Veneto in cui si mette nero su bianco la possibilità per i pazienti di ottenere, nei casi di sforamento dei tempi, la prestazione fornita dal libero professionista con l’onere del pagamento a carico dell’Asl. Negli stessi giorni dalla direzione Sanità della Regione Piemonte è partita una comunicazione diretta a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie nella quale si danno precise disposizioni sull’applicazione della norma.

I criteri per l’applicazione della legge e i passaggi sono, tutto sommato, semplici. Nel momento in cui chiedendo di prenotare la prestazione indicata nell’impegnativa del medico di famiglia, la risposta da parte del Cup fornisca una data che supera i tempi indicati nell’impegnativa stessa (10, 30 o 60 giorni o altro ancora) o, nel caso peggiore ci si senta rispondere che non esiste la possibilità di fissare un appuntamento, la procedura prevede che il paziente si rivolga all’Urp, l’Ufficio relazione con il pubblico, dell’Asl presentando l’impegnativa e la prenotazione (con la data che oltrepassa il limite indicato, chiedendo una nuova prenotazione in intramoenia a carico dell’Asl stessa, cui toccherà pagare la parcella. Al paziente non spetta, infatti, un rimborso ma la prestazione gratuita al netto dell'eventuale ticket.

Nel caso in cui non sia stato possibile prenotare neppure a tempi lunghi, basterà una dichiarazione con cui si attesta di avere ottenuto quella risposta negativa dal Cup, il tal giorno alla tale ore. L’Asl ha l’obbligo di fornire la prestazione indirizzando il paziente dal medico ospedaliero che esercita l’intramoenia o, nel caso non vi sia lo specialista, verso un professionista privato. La scelta del medico o della struttura, come si fa notare dalla direzione Sanità del Piemonte, resta sempre in capo all’Asl che è comunque obbligata a garantire la visita o l’esame nei tempi indicati dall’impegnativa.

Le disposizioni per fornire risposte chiare ai cittadini, informandoli del loro diritto, oltre che alle Asl sono state fornite anche ai responsabili del Sovracup, gestito da una società privata, e di conseguenza agli operatori che dovranno indicare l’Urp come l’ufficio cui i pazienti dovranno rivolgersi per ottenere quel che spetta loro per legge.

Non ci vorrà, probabilmente, molto per verificare se tutte le aziende sanitarie hanno recepito e rapidamente messo in atto le disposizioni arrivate dal quarto piano del grattacielo della Regione, così come scoprire la quantità di piemontesi che di fronte a tempi troppo lunghi e all’alternativa di pagare di tasca propria visite ed esami, faranno ciò che la legge consente loro. Nel caso, non improbabile, che il numero delle richieste, salga in fretta tingendo ulteriormente di rosso i bilanci delle Asl, forse si troverà anche la risposta (e i rimedi) al perché per la stessa visita dallo stesso medico l’attesa sia di mesi pagando solo il ticket e di pochi giorni mettendo mano al portafogli.