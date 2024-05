LAVORO & OCCUPAZIONE

Te Connectivity investe in Abruzzo ma chiude la fabbrica in Piemonte

Sa di presa per i fondelli la decisione della multinazionale svizzero-americana che mentre licenzia i 225 lavoratori dello stabilimento di Collegno inaugura in pompa magna un parco fotovoltaico a San Salvo. "Spolpato il territorio se ne vanno", denuncia il sindacato

Te Connectivity, la multinazionale svizzero-americana che produce terminali e connettori per l’industria, quotata a Wall Street, si prepara chiudere la fabbrica di Collegno (Torino) per produrre in Cina e negli Usa mentre inaugura a San Salvo (Chieti) un parco fotovoltaico. Un investimento, quello nell’Abruzzo, motivato dall’impegno a favore del territorio e della comunità locale all’insegna della sostenibilità. “Ci devono spiegare cosa c’è di green e responsabile nello spostare dall’altra parte del pianeta la produzione di piccoli connettori, licenziando 225 lavoratori. Può esserci sostenibilità ambientale senza quella sociale? Può una multinazionale considerare solo il massimo profitto?” chiedono i sindacati.

La decisione di chiudere il sito in Piemonte, aveva fatto sapere l’azienda, “è frutto di un’attenta analisi delle attività aziendali, da cui è emersa la necessità di riorganizzare a livello globale le attività produttive della divisione elettrodomestici, razionalizzando i processi produttivi e logistici e ottimizzando al contempo gli stabilimenti per restare competitivi nel mercato globale e reattivi ai cambiamenti nella domanda dei clienti. Il piano di licenziamenti avverrà per fasi, l’azienda si impegna a lavorare con i sindacati per identificare le migliori soluzioni per i dipendenti coinvolti in questo processo”. Il gruppo continuerà a essere presente in Italia oltre che a San Salvo in Abruzzo, anche con gli stabilimenti di Assago in Lombardia e Frascati nel Lazio, mentre nel Torinese manterrà solo la logistica con un centinaio di addetti.

“Il confronto con i sindacati sulle scelte strategiche delle aziende, soprattutto quando si tratta di licenziamenti, chiusure di siti e delocalizzazioni, dovrebbe essere rafforzato dalla normativa e diventare prassi nelle relazioni sindacali. Diversamente, come accade oggi, si continuerà a intervenire solo per occuparsi delle conseguenze di tali scelte” afferma Marco Barbieri della Fim Torino e Canavese. “La normativa italiana sulla delocalizzazione è inefficace, serve una normativa europea che renda antieconomico lo spostamento delle produzioni e crei le condizioni per l’insediamento e la permanenza di imprese. Serve una politica salariale, industriale ed energetica all’altezza delle sfide. Non è tollerabile che le multinazionali come la Te Connectivity, che hanno estratto tutto quello che potevano da un luogo e dalla sua comunità, possano andarsene non appena si presenta la necessità di fare maggiori profitti” osserva Giorgia Perrone della Fiom Torino. Te Connectivity ha deciso di chiudere lo stabilimento torinese di Collegno con 225 dipendenti, mantenendo.