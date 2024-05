Citroën raggiunge una quota del 4,5% sul mercato italiano

Cresce in maniera importante la quota di mercato Citroën in Italia nel mese di aprile 2024, con circa 7000 immatricolazioni ed una percentuale che si attesta al 4,5%, in base ad un'analisi di Dataforce, attraverso la quale è stato sottolineato anche il superamento del 4,3% per il terzo mese consecutivo. Inoltre, sempre ad aprile, Citroën ha ottenuto numeri importanti anche nelle vendite a privati di vetture elettriche, con una crescita del 3,75% rispetto al medesimo arco temporale del 2023. Nello specifico, e-C4 ed e-C4 X hanno raggiunto la testa nel proprio segmento tra i privati, con una segment share del 30,6%, in crescita del 26,6% in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie anche agli incentivi Easy Citroën. Continua il successo commerciale della Citroën C3 che, ad aprile 2024 ha conquistato la seconda posizione nella classifica delle vetture più vendute nel suo segmento ed il terzo posto assoluto nel mercato italiano, con una quota di mercato del 12,5%, superiore di circa il 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, la vettura di segmento B si è distinta anche nel mercato LCV, risultando il veicolo commerciale più venduto con una segment share del 51%. Analizzando le vendite del marchio, la AMI consolida la sua posizione di vertice tra le minicar elettriche, con una quota di segmento del 38%, e mantiene la leadership di tutte le alimentazioni, con una quota del 26%.