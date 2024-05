Torino, dal 6 maggio riscaldamenti spenti

Il Comune di Torino ha disposto lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in città entro lunedì 6 maggio. La decisione è stata presa alla luce delle previsioni meteorologiche che prevedono un aumento delle temperature nei prossimi giorni. In una nota Palazzo Civico fa presente che Il periodo previsto dalla normativa "per l'accensione ordinaria degli impianti nella zona climatica E, nella quale rientra la città di Torino, va dal 15 ottobre al 15 aprile, ed eventuali deroghe sono possibili solo in presenza di situazioni climatiche che le giustifichino".