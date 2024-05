Piantedosi, proteste studenti? Stiamo gestendo con equilibrio

"Stiamo gestendo in maniera equilibrata il difficile lavoro di ricerca del punto di equilibrio tra l'assicurare la libertà di manifestazione del pensiero, che è un caposaldo fondamentale della nostra democrazia, e l'assoluta refrattarietà a ogni forma di violenza". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ha risposto oggi a Torino a chi gli chiedeva se tema un contagio delle proteste filopalestinesi americane in Italia. "Le università da sempre - ha sottolineato Piantedosi, a margine di un seminario sulle riforme e l'autonomia locale - hanno fornito contributi per il dibattito democratico, per lo sviluppo critico di ogni discussione. Ovviamente il punto di equilibrio è il farlo nel rispetto dei diritti altrui. So che in Italia possiamo contare sulla grande professionalità delle forze dell'ordine".