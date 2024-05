LAVORO & OCCUPAZIONE

Stakanovista il 10% dei lavoratori, in ufficio la settimana è di 49 ore

A lavorare di più in Italia sono soprattutto uomini e autonomi. Negli altri Paesi la percentuale si ferma al 7,1%. Ci superano solo Grecia, Francia e Cipro. E ad avere orari più lunghi sono dirigenti d'azienda e manager. La rilevazione di Eurostat

Chi l’avrebbe mai detto? Smentendo tutti i più malevoli stereotipi gli italiani lavorano tanto, molto di più rispetto agli altri Paesi europei. Secondo l’Eurostat, infatti, gli orari di lavoro lunghi (49 ore la settimana) nel nostro Paese nel 2023 hanno riguardato quasi una persona su dieci tra i 20 e i 64 anni, contro una media Ue del 7,1%. Ci superano solo Grecia, Francia e Cipro. Si tratta di numeri legati all’alta presenza degli autonomi, un settore in cui tradizionalmente si è impegnati per un numero di ore maggiore rispetto alla media (il 29,3% della categoria lavora almeno 49 ore).

In pratica, un lavoratore su dieci è impegnato circa un giorno in più a settimana rispetto agli altri, considerando che l’orario standard in molti casi oscilla tra le 36 e le 40 ore. In Italia i lavoratori dipendenti impegnati almeno 49 ore la settimana sono in media il 3,8% (sono il 3,6% in Ue), mentre gli autonomi con dipendenti che lavorano con questi orari sono il 46% del totale (41,7% la media Ue). Gli autonomi senza dipendenti che lavorano 49 ore alla settimana sono il 27,4% (il 23,6% in Ue), mentre quelli impegnati in un lavoro di aiuto all’attività familiare che raggiungono le 49 ore sono il 20,1% (il 14% in Ue). La percentuale degli “stakanovisti” sale se si considerano solo gli uomini, con il 12,9% degli occupati che lavorano almeno 49 ore a settimana (il 9,9% in Ue). Tra gli autonomi con dipendenti la percentuale supera il 50% in Italia (50,8%) e si attesta sul 46,3% in Ue.

Anche tra i dipendenti la percentuale di chi lavora almeno 49 ore alla settimana aumenta tra gli uomini, con il 5,1% in Italia a fronte del 5% della media Ue. Tra le donne le autonome con dipendenti lavorano a lungo nel 32,5% dei casi (quasi una su tre) a fronte del 29,6% in Ue. Tra le dipendenti sono invece il 2,3% a fronte del 2,1% in Ue. Nel complesso, le donne che lavorano almeno 49 ore alla settimana sono il 5,1% del totale contro il 3,8% in Ue.

In Italia hanno orari lunghi soprattutto i dirigenti (40,5% del totale a fronte del 21,9% in Ue) con una percentuale del 24,4% per i manager dipendenti (il 14,3% in Ue). Il 10,3% dei professionisti in Italia dichiara di lavorare almeno 49 ore e il 10,9% dei lavoratori dei servizi e delle vendite (6,5% in Ue). Tra i lavoratori dell’agricoltura in Italia il 36,3% lavora almeno 49 ore a settimana (siamo al 27,5% in Ue).