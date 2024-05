Università Torino: Pro Palestina occupano Palazzo Nuovo

Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino, è stato occupata da un gruppo di studenti pro Palestina. Alcuni di loro si sono accampati con le tende davanti all'ingresso e hanno esposto bandiere palestinesi, uno striscione con la scritta "Student intifada, all eyes on Rafah stop guerre e genocidio", accendendo dei fumogeni colorati. Tra gli organizzatori della protesta i collettivi Cambiare rotta, Collettivo autonomo universitario e Progetto Palestina.

"Sono passati più di duecento giorni - hanno spiegato - dall'invasione di Gaza e dall'inizio del genocidio. Dal 7 ottobre abbiamo visto come le nostre istituzioni hanno mostrato solo complicità al genocidio. I media mainstream ancora parlano del diritto di difesa di Israele. Le università italiane continuano a lavorare con le aziende belliche che distruggono Rafah e Gaza. A Torino gli studenti e le studentesse sono in mobilitazione per dimostrare che gli studenti e le studentesse sono a fianco della Palestina per chiedere un embargo militare immediato a Israele. Gli studenti e le studentesse di Torino lottano al fianco del Popolo palestinese". Un delegazione dei manifestanti è entrata poi all'interno di una serie di aule per spiegare al microfono le ragioni della protesta. Le lezioni sono state quindi interrotte per qualche minuto, per riprendere poi regolarmente.