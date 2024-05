POLITICA & POLTRONE

Gare regionali, blitz notturno. Scr rimane senza direttore

Risoluzione consensuale del rapporto con Falco, arrivata appena due anni fa. La strana accelerazione di una decisione nell'aria da tempo. FdI teme un colpo di coda della Lega. Il presidente Coiro in Arabia Saudita, dove opera anche il possibile futuro direttore

Decapitata nella notte torinese in cui spunta una scimitarra araba. Scr, la società di committenza regionale preposta a bandire gare e appalti per conto della Regione Piemonte e di altri enti, è senza direttore. Ufficialmente Teresa Ivana Falco lascerà il suo incarico il prossimo 3 giugno, ma la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro formalizzata la scorsa notte, apre già a scenari tutt’altro che palesi e definiti per l’importante snodo nelle attività regionali.

La stessa accelerazione che ha portato a mettere nero su bianco in un orario a dir poco inusuale quel che da tempo era nell’aria non contribuisce a fare chiarezza. Basti dire che ancora questa mattina i vertici regionali e in particolare l’assessore alle Partecipate Fabrizio Ricca appariva all’oscuro della decisione assunta con il presidente di Scr Domenico Coiro collegato dall’Arabia Saudita, Paese che si affaccerà per quanto riguarda il possibile successore della manager in uscita.

Poche ore prima della sottoscrizione dell’accordo componenti del cda a precisa domanda dello Spiffero non prospettavano affatto tempi così rapidi che, forse, potrebbero essere stati accelerati proprio dalla consapevolezza dell’attenzione su una vicenda dai contorni tutt’altro che definiti. Di meno incerto ci sarebbe il fatto che il direttore risulterebbe da tempo assente per malattia, così come di una sua sostituzione se ne parlasse altrettanto da tempo al vertice di Scr, presieduta da Coiro, ingegnere con precedenti incarichi di alto livello in Leonardo e dato in quota Lega e con due consiglieri di amministrazione, l’ex senatore del Pd Daniele Borioli e Raffaella Vitale, già dirigente regionale e poi una lunga attività nell’ambito delle cooperative sociali, da sempre vicina a Forza Italia e in particolare all’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, ma con ottimi rapporti anche con Fratelli d’Italia. E proprio negli ambienti politici del centrodestra, in particolare nel partito di Giorgia Meloni, da giorni le antenne erano ben drizzate e orientate verso la società di committenza regionale e le possibili decisioni, interpretate come potenziali blitz, in merito al cambio del direttore.

Con le elezioni alle porte e un probabile futuro governo regionale di centrodestra con mutati equilibri interni, ogni nomina di rilievo viene naturalmente vista e temuta come possibile colpo di coda o, comunque, anticipo di decisioni che vengono rivendicate proprio alla luce dell’esito del voto di giugno. Ecco perché le stesse antenne hanno incominciato a trasmettere segnali di allarme quando si è diffusa, tra gli addetti ai lavori, la notizia della risoluzione del contratto di di Falco, preceduta da un fitto scambio di messaggi in cui, appunto, si sarebbe rimarcata la necessità di fare in fretta.

Appena un paio d’anni è durato l’incarico della manager arrivata dalla Sardegna nel giugno 2022, lasciando la direzione del servizio appalti della Regione Sardegna, dove era giunta dopo un ruolo nell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari e incarichi al tavolo Anac-Regioni. Forte era stata scelta in una selezione che l’aveva vista prevalere su altri due aspiranti. Uno era Leo Massari, già in quel ruolo che aveva poi lasciato (a quanto si dice non per sua volontà) all’epoca della giunta regionale di Mercedes Bresso quando a presiedere Scr era Luciano Ponzetti. L’altro risponde al nome di Egidio Bianchini, e sarebbe proprio quello che, secondo nella graduatoria, potrebbe assumere il ruolo che Forte lascerà ai primi di giugno se si propenderà per una soluzione che anticipi il voto regionale, anziché percorrere l’altra strada che condurrebbe all’affidamento pro tempore delle deleghe alla consigliera di amministrazione Vitale. E qui il nodo è tutto politico.

Non è un mistero che FdI propenda per una soluzione ponte, rinviando tutto a quando sarà insediata la futura giunta regionale e, in qualche modo tema possibili ulteriori accelerazioni che portino alla nomina del nuovo direttore. Timori che, a quanto trapela, non sarebbero del tutto immotivati se rispondesse al vero ciò che viene riferito, ovvero le rassicurazione da parte del presidente Coiro sulla soluzione pronta per essere attuata. E spunterebbe, appunto, il nome di Bianchini, ingegnere del Politecnico, manager di alto rango nel settore ferroviario, con ruoli di vertice in Ferrovie dello Stato e in particolare in Fs Italiane Saudi Arabia for Land Transport, ossia il progetto che vede impegnate le ferrovie italiane con l’Arabia Saudita. Rotaie, binari, come quelli della metro di Riyad di cui si occupò, per Leonardo, Coiro. E che proprio dall’Arabia Saudita ha firmato la fine del mandato di Falco da direttore di Scr, avendo probabilmente pronto già il successore.