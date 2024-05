Sindacati Torino, no a ulteriore privatizzazione di Poste

"L'ulteriore privatizzazione di Poste svende pericolosamente un'altra risorsa strategica del nostro Paese a danno di accessibilità e qualità dei servizi, del risparmio, dell'occupazione e anche della sicurezza". Ad affermarlo sono i sindacati, in una nota. "In un momento in cui la difesa economica e sociale dei cittadini è più importante che mai - aggiungono - non possiamo permettere che un patrimonio nazionale così importante cada nelle mani del settore privato e che, in nome del profitto, si sacrifichino i diritti e gli interessi dei cittadini. Il presidio davanti alla Prefettura di Torino - spiegano in vista di una mobilitazione in calendario domani mattina - sarà un'occasione per esprimere la nostra opposizione ferma e determinata alla nuova privatizzazione di Poste Italiane". "Chiediamo alle istituzioni - concludono - di ascoltare la voce dei lavoratori e dei cittadini di porre fine a qualsiasi tentativo di ulteriore privatizzazione di Poste Italiane. Lavoreremo senza sosta per difendere i nostri diritti e per garantire che Poste Italiane rimanga un servizio pubblico al servizio di tutti".