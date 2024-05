Leo, "triplichiamo rapporti con università israeliane"

"Come ha detto nel suo discorso Monsignor Pizzaballa (il patriarca latino di Gerusalemme, ndr) "non interrompete i rapporti con le università, ampliateli, triplicateli". Facciamo dei lavori bilaterali Piemonte, Palestina e Israele". Così Giampiero Leo ,vice presidente del Comitato regionale diritti umani della Regione Piemonte e consigliere di indirizzo della fondazione Crt all'evento celebrativo del primo anno del Polo Cultures and mission di Torino. "Il pregiudizio si supera solo con una conoscenza, con una condivisione con un'empatia basata sulla lealtà e sull'amore." ha aggiunto.