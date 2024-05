Riaperto al traffico versante francese del Colle del Moncenisio

Il versante francese del Colle del Moncenisio è da oggi riaperto al transito in seguito alla consueta chiusura invernale. Il gestore francese, come riferisce l'Anas in una nota, ha infatti comunicato la riapertura al transito della Rd 1006, proseguimento oltre confine di Stato della statale 25 "del Moncenisio" (Torino), che è rimasta percorribile durante l'intera stagione invernale.