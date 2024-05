Nel 2023 a Torino compravendite residenziali calano del 7,8%

Torino nel 2023 ha fatto registrare una frenata nelle compravendite di abitazioni del 7,8%, con in tutto 14.883 transazioni residenziali. Lo sottolinea l'ufficio studio Gabetti, secondo cui in ogni caso "la città ha un notevole potenziale e si conferma fortemente attrattiva e dinamica sia per le famiglie sia per gli investitori immobiliari". Lo scorso anno, evidenzia Gabetti, è stato "il terzo migliore degli ultimi 10, con un +64% di compravendite rispetto al 2014". Mentre sul fronte dei prezzi, "il capoluogo piemontese ha mostrato un andamento stabile delle quotazioni, che rispetto al 2022 registrano un -0,6%". Stabili anche i tempi medi di vendita che si sono attestati sui 3 mesi, e gli sconti che in sede di chiusura delle trattative sono mediamente sul 14%. "Torino - afferma Diego Vitello dell'Ufficio Studio Gabetti - è una città ben connessa e attrattiva per gli studenti universitari. Nel residenziale, il 2023, seppur segnato dalle incertezze geopolitiche e dalla contrazione dei mutui, è stato il terzo anno migliore degli ultimi 10, un trend positivo che si è confermato anche nei settori office (253 transazioni, +61% sul 2014), retail (1.051 transazioni, +79% sul 2014) e hospitality (8 transazioni, 6 in più rispetto il 2014). Con queste premesse il capoluogo piemontese a tutte le potenzialità per attirare investimenti. Anche per chi punta a mettere a reddito con gli affitti brevi destinati agli studenti e ai turisti". Sul fronte dei prezzi, in centro la media è di 3.140 euro al metro quadrato, con punte fino a 6.500 per particolari soluzioni di pregio. In San Secondo la media è sui 1.800 euro al metro quadrato, in Crocetta sui 2800. Vanchiglia e Vanchiglietta sono rispettivamente sui 2.650 e 2.010 euro al primo semestre 2023. In zona Aurora la media è sui 1.450 euro al metro quadrato che scendono 1.200 euro in Barriera Milano. In zona San Donato, Campidoglio e Valdocco, siamo intorno ai 1.610 euro al metro quadrato, ma si può salire ai 2.300 in zona Borgo Campidoglio per il signorile in ottimo stato. Le quotazioni in zona Cit Turin sono sui 2.550 euro, che scendono a 1.750 euro in Cenisia e 1.650 euro in San Paolo. San Salvario è sui 2.270 euro, Parella sui 1.250 euro, Pozzo Strada sui 1.600, Santa Rita in rialzo tra i 1.650 euro e i 2.000 euro, Mirafiori è sui 1.200. La precollina della zone Gran Madre, Monte dei Cappuccini e Crimea è sui 2.600 euro, che possono arrivare ai 3.500 euro per immobili signorili, fino ai 4.400 euro per l'ottimo stato.