Rifiuti: blitz in 33 province, 40 aree sequestrate, 103 denunce

La polizia di Stato ha condotto un'operazione di contrasto allo stoccaggio e allo smaltimento illeciti di rifiuti in 33 province, in collaborazione con la Polstrada e le Agenzie regionali per la protezione ambientale. Dal 13 al 15 maggio, sono state ispezionate oltre 168 aree, 40 delle quali sono state sequestrate. Delle 1.763 persone identificate, 103 sono state denunciate per reati connessi all'illecita gestione dei rifiuti, due quelle arrestate in flagranza di reato. Sono state contestate oltre 85 violazioni amministrative per un importo superiore ai 200 mila euro. Nel dettaglio, in provincia di Torino, sono stati controllati diversi siti di stoccaggio dei rifiuti e di autodemolizione. Sequestrata un'area di oltre 1500 mq. Otto le persone denunciate. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a 130 mila euro. In provincia di Reggio Calabria, controlli a tappeto su larga scala hanno portato al sequestro di 6 aree in cui sono emerse irregolarità nell'utilizzo di forni di verniciatura. In provincia di Roma è stata controllata e sequestrata un'area privata di oltre 6000 mq, trasformata in deposito di rifiuti speciali e pericolosi. Nel sito sono stati trovati diversi cittadini stranieri impiegati nello stoccaggio. In provincia di Siracusa, sono stati controllati 14 siti adibiti allo smaltimento dei rifiuti, 7 dei quali sono stati sequestrati per le numerose irregolarità accertate. In provincia di Caltanissetta, sono state sequestrate 4 aree per la presenza di rifiuti in stato di abbandono, nonché di materiale eternit e ferroso. Durante le attività, sono state denunciate 7 persone per deposito incontrollato. In provincia di Avellino, sono state denunciate 4 persone per diverse violazioni del testo unico ambientale. In provincia di Benevento, sono state sequestrate 3 aree adibite allo smaltimento di rifiuti e denunciati i rispettivi titolari per abbandono di rifiuti, gestione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni e inquinamento ambientale.