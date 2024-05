Moratti, "i territori hanno bisogno di attenzione"

"I territori hanno bisogno di grande attenzione per quanto riguarda le infrastrutture e la crescita economica. Conoscere e approfondire le tematiche dei territori sarà fondamentale per dare le giuste risposte in Europa". Così Letizia Moratti, candidata alle Europee di Forza Italia, a Verbania per un appuntamento della campagna elettorale.