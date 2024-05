Tennis: Binaghi, al lavoro col Governo per tenere Finals a Torino

"Non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda le ATP Finals di Torino, stiamo cercando con il Governo e gli sponsor di raccogliere tutte le migliori energie e risorse per cercare di tenere il torneo, ma tutte le notizie emerse oggi sono destituite di fondamento". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente FITP, nella conferenza stampa di chiusura degli Internazionali riferendosi alle indiscrezioni emerse sul prolungamento del torneo di Torino fino al 2027 e con l'ATP che avrebbe già comunicato tale volontà alla federazione. "Sono anticipazioni sbagliate che fanno male a un'iniziativa e un'avventura che portiamo avanti", ha concluso Binaghi.