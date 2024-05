Valle, per le liste d'attesa in sanità nessun miglioramento

"Mentre sulla sanità Alberto Cirio alterna promesse allo scaricabarile delle responsabilità (c'è stato il Covid, c'è stato Chiamparino…), la realtà continua a dirci che sul versante delle liste di attesa non si registra alcun miglioramento". Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale Daniele Valle (Pd). "Il cittadino che contatta il Cup unico regionale - prosegue - si sente rispondere troppe volte che 'non c'è posto', oppure che occorre attendere mesi, oppure che bisogna rassegnarsi a raggiungere ospedali fuori dalla provincia di Torino. Una situazione da 'bollino nero', non destinata certo a migliorare, mentre la promessa di Cirio di visite ed esami sette giorni su sette è destinata a rimanere sulla carta, visto che la recente sentenza della Corte Costituzionale obbligherà il Piemonte a rimettere mano al piano finanziario concordato per uscire dal piano di rientro. Altro che assunzioni straordinarie di nuovo personale sanitario!". Valle fornisce poi una serie di "dati aggiornati a oggi". "Ecografia muscolotendinea: c'è posto il 18 febbraio del 2025 a Chivasso; colonscopia: l'unico posto su tutto il Piemonte è al Gradenigo il 25 settembre del 2024; visita dermatologica: se vi va di fare una gita sul lago, a Verbania c'è un posto il 13 agosto 2024, altrimenti bisogna aspettare il 7 aprile del prossimo anno alle Molinette; gastroscopia: sul 2024 non c'è nulla, si va al 24 febbraio del 2025 a Rivoli, oppure il 12 maggio del 2025 al Mauriziano; visita oculistica: se credete che il buon anno si veda dall'inizio, allora prenotate il 2 gennaio del 2025 al San Luigi di Orbassano; Rm alla colonna: c'è posto a Rivoli il 24 ottobre di quest'anno, altrimenti al Mauriziano ma il 18 marzo del 2025; eco transvaginale: qui si è fortunati, c'è posto il 17 maggio al Mauriziano, oppure a Rivoli ma il 31 ottobre; ecocolordoppler: anche qui la fortuna sorride, ma bisogna andare ad Alessandria il 20 giugno, altrimenti c'è posto alle Molinette il 31 marzo del 2025".