Verbania, inaugurata la sede del Circolo dei lettori

È stata inaugurata la sede di Verbania del Circolo dei lettori, a Palazzo Pretorio in piazza Ranzoni. È la quarta località a venire raggiunta dall'istituzione culturale torinese, dopo la sede nel capoluogo e quelle di Novara e Rivoli. Inizialmente la sede sarà aperta al pubblico il martedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 18.30, e il sabato mattina dalle 9 alle 12.30, con la possibilità di utilizzare gli spazi per leggere, studiare e fare smart working. In autunno partiranno i gruppi di lettura e i laboratori per i più piccoli. Sono cinque le presentazioni di libri già annunciate: il primo ospite sarà Jim Lewis (autore di 'Fantasmi di New York'), giovedì 30 maggio. Tra giugno e luglio arriveranno a Verbania Pegah Moshir Pour, Javier Castillo, Alexandra Kohan e Maria Grazia Calandrone. "La cultura abbatte muri e crea ponti - ha detto Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori - e questo è un ulteriore ponte". "Parte una bellissima avventura - ha aggiunto la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini -. Questo palazzo, un tempo sede del municipio di Intra, rinasce dopo un anno di lavori con oltre 800mila euro di investimento".