Fs: gite scolastiche, 1,2 milioni di persone hanno scelto il treno

Studenti e docenti scelgono il treno per i viaggi d’istruzione. Nel 2023 e nei primi mesi di quest’anno, a bordo dei treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale di Trenitalia, hanno viaggiato quasi 1,2 milioni di persone. Il trend, secondo le rilevazioni di Trenitalia, società guidata da Luigi Corradi, è in crescita. Nell’anno scolastico in corso, infatti, le prenotazioni sono aumentate del 9% rispetto a quelle effettuate l’anno precedente. Il risultato è legato anche alle iniziative promosse da Trenitalia a supporto della scuola. La società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS ha lanciato nuove offerte volte a favorire la conoscenza e l'utilizzo del treno per i viaggi d'istruzione, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.

Città d’arte e luoghi culturali sono le mete preferite da docenti e studenti. Roma, Milano, Torino, Pisa, Siracusa e Palermo sono le destinazioni scelte da chi ha viaggiato a bordo dei treni Intercity. A bordo dei treni del Regionale, invece, gli studenti hanno principalmente raggiunto Lazio (Tivoli, Bracciano e Orte), Umbria (Assisi grazie anche al bus Assisi Link in connessione con treno e Passignano sul Trasimeno), Sicilia (Cefalù), Piemonte (Reggia di Venaria), Toscana (Firenze, Pisa, Lucca e Siena), Veneto (Venezia, Padova e Verona), Campania (Napoli, Caserta e Pompei), Puglia (Lecce e Trani).