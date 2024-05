Caffè Vergnano, nel 2023 crescono il fatturato e l'ebit

Caffè Vergnano chiude il 2023 con un fatturato totale lordo di 106 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Il settore in maggiore crescita è stato l'Horeca (+14%) che rappresenta il 37% del totale fatturato, ma tutti i settori sono in crescita e "soprattutto - spiega l'azienda - hanno recuperato profittabilità grazie a una strategia che mira a proporsi al mercato come punto di riferimento per il segmento premium su tutti i canali, portando a un ebit positivo e in crescita (+160%)". Sul fronte export la partnership con Coca Cola Hbc prosegue con lo sviluppo di 17 Paesi ponendo le basi per la crescita internazionale dei prossimi anni. L'Export Department di Caffè Vergnano persegue comunque il suo sviluppo anche nel resto del mondo attraverso una strategia consolidata e coerente. Negli ultimi mesi del 2023 il brand è riuscito a penetrare a Singapore, in Kazakistan, Mongolia e Thailandia. "Il forte inasprimento del costo del caffè crudo (+180% dal 2021 a oggi e +40% nell'ultimo anno per le origini Robusta; +74% dal 2021 ad oggi e +14% nell'ultimo anno per le origini Arabica) sta mettendo a dura prova il settore - spiega l'azienda - ma Caffè Vergnano guarda al futuro focalizzandosi su un'offerta di prodotti e di servizi distintivi: nell'ultimo triennio gli investimenti per l'innovazione delle linee produttive e gli stabilimenti sono stati di 20 milioni di euro e permetteranno di ottenere prodotti ancora più qualitativi e un impatto ridotto sull'ambiente".