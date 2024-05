Alessandria, petizione online per salvare la Centrale del Latte

"Non vogliamo perdere il lavoro e un prodotto di qualità. La Centrale del Latte di Alessandria, fondata nel 1931, è una parte fondamentale della nostra comunità e storia. La chiusura dell'azienda non solo metterebbe a rischio numerosi posti di lavoro, ma ci priverebbe anche di un prodotto locale che da sempre garantisce freschezza e qualità". Con queste parole il segretario provinciale Flai Cgil Raffaele Benedetto apre una petizione su change.org per il salvataggio della Centrale del Latte di Alessandria. "Chiediamo - dice Benedetto - che una cordata di imprenditori alessandrini entri a far parte della società per salvarla. È essenziale preservare le tradizioni locali e sostenere l'economia del territorio". Intorno alle 13 la piattaforma registrava già 360 sottoscrizioni. Il prossimo obiettivo del sindacato è raggiungere quota 500.