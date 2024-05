In Piemonte a Torino i maggiori rincari rc auto

Ad aprile in Piemonte il premio medio per l'rc auto è stato di 443,3 euro, in crescita del 14% sull'anno precedente, e Torino risulta la provincia con il rincaro più elevato. Lo comunica l'Osservatorio assicurativo di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento dei prezzi è appunto il capoluogo regionale, con un 15,9% anno sull'anno, seguito da Asti (+14,7%), Cuneo (+14,3%) e Verbano-Cusio-Ossola (+14,1%). Situazione migliore per gli automobilisti di Biella, dove i prezzi sono cresciuti del 7,1%. In questo contesto, sottolinea l'Osservatorio, è in crescita la percentuale di piemontesi che cambia compagnia al momento del rinnovo, anche se la maggior parte, in Italia circa l'82,2%, resta con la stessa compagnia. In ogni caso attraverso la comparazione, rileva Seguigio.it, "il 38% degli utenti risparmia oltre il 50%".