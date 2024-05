Studenti Pro Palestina al rettore Politecnico, protesta pacifica

Gli studenti che stanno occupando da giorni il Politecnico di Torino replicano alle accuse mosse dal rettore Stefano Paolo Corgnati di "una grave infrazione, con effrazione di uno degli ingressi e l'irruzione all'interno del nostro ateneo di circa quaranta manifestanti estranei al Politecnico di Torino", che sarebbe avvenuta sabato scorso, dopo la manifestazione del coordinamento per Gaza "Questa protesta è sempre stata pacifica, e le accuse pretestuose del rettore cadono con facilità. - dicono gli attivisti in una nota - Molti studenti dell'Acampada di corso Duca degli Abruzzi sono confluiti nella manifestazione cittadina per la Palestina, assieme ai colleghi provenienti dagli altri poli occupati". "Una volta tornati - proseguono - si sono trovati i cancelli sbarrati per ordine del rettore. Nel momento in cui il dialogo con gli agenti presenti non ha portato soluzioni, abbiamo reputato opportuno riunirci comunque con il resto dell'occupazione all'interno della struttura pubblica del Politecnico". "Durante questo momento, l'ingresso usato era stato lasciato aperto e gli studenti l'hanno semplicemente utilizzato; successivamente nel tentativo di chiusura della porta, avvenuta per autotutela degli occupanti e degli spazi, a causa di una non conoscenza del meccanismo, è stata utilizzata una modalità errata di chiusura che, aggiunta al tentativo di entrata di terzi avvenuto nella notte, ha causato un malfunzionamento", concludono i ragazzi.