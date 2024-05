Insediato nuovo prefetto di Biella

Si è insediato oggi il nuovo Prefetto della provincia di Biella, Elena Scalfaro. Laureata in giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione di avvocato, ha iniziato la carriere prefettizia nel 1990 come vice consigliere di Prefettura. Tra i numerosi incarichi ricoperti presso gli uffici territoriali di governo, il ruolo di dirigente dell'Area I "Ordine e sicurezza pubblica" e di dirigente Area II "Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali" alla prefettura di Catanzaro, capo di gabinetto della prefettura di Catanzaro e della prefettura di Crotone. Elena Scalfaro è stata anche capo di gabinetto del presidente della giunta della Regione Calabria e, da ultimo, presidente della commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano.