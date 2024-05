Covision, protesta dei lavoratori passati a Numero Blu Servizi

Le lavoratrici e i lavoratori di Covision Torino, coinvolti nel passaggio alla società Numero Blu Servizi, vincitrice della commessa Agos Ducato, incrociano le braccia domani, martedì 21 maggio, per l'intero turno lavorativo, per protestare contro la decisione della nuova proprietà (Numero Blu Servizi) di non voler applicare il contratto nazionale di lavoro delle telecomunicazioni, bensì il contratto Anpit Cisal Servizi Ausiliari e per le mancate rassicurazioni sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali che operano sulla commessa. Le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e le rsu aziendali chiedono precise garanzie occupazionali e il mantenimento delle retribuzioni, delle tutele e dei diritti sanciti dal contratto delle Telecomunicazioni sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Domani, contestualmente allo sciopero, si svolgeranno due presidi davanti alle principali sedi Agos Ducato torinesi: dalle 9 alle 12 in corso Peschiera 191 e dalle 15 alle 18 in via Breglio 43/b. I sindacati fanno inoltre notare che lo scorso 15 maggio, Covisian ha già aperto le procedure di licenziamento collettivo per i dipendenti della sede torinese. "Reputiamo questa scelta, oltre che discutibile da un punto di vista delle motivazioni tecniche organizzative, un pericoloso precedente per il quale chiederemo, in sede di esame congiunto previsto dalla normativa, il ritiro immediato della procedura" dicono le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e le rsu aziendali.