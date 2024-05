Candidato in consiglio regionale Piemonte, cannabis light dove si spaccia

Cannabis legale distribuita gratuitamente nelle zone di spaccio di Torino per sensibilizzare le istituzioni sulla liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere. Questa è l'iniziativa, che partirà giovedì, messa in campo da Luca Fiorentino, 28enne candidato al consiglio regionale del Piemonte per Stati Uniti d'Europa. "La mia è una candidatura fortemente divisiva - spiega Fiorentino, giovane imprenditore fondatore di Cannabidiol Distribution, azienda leader nel settore della cannabis - soprattutto per i temi che sto portando in campagna elettorale". Le bustine di cannabis verranno distribuite nel quartiere di San Salvario, in quello di Barriera di Milano e a Porta Palazzo. "Attorno alla mia candidatura si è creato un importante supporto di alcuni mondi, da anni dimenticati dalla politica e questo fa sì che la maggior parte dei miei elettori sarà gente che non vota da anni", afferma Fiorentino. Un altro dei temi che verranno trattati riguarda le discoteche. "Andrò a fare la campagna elettorale dentro i locali o sulle macerie di quelli che hanno chiuso per sempre - afferma - Un tempo, ad esempio, i Murazzi erano un fenomeno sociale che faceva indotto. Basti pensare che venivano da Milano per ballare sotto la Mole". Infine Fiorentino chiede che il servizio Uber venga ripristinato.