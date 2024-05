No Tav, tensioni in Val di Susa al cantiere di San Didero

Alcune decine di attivisti del movimento No Tav hanno manifestato la scorsa sera davanti alle recinzioni del cantiere del nuovo autoporto di San Didero (Torino), in Val di Susa, contro i lavori di allargamento iniziati da alcuni giorni. Un gruppo di appartenenti all'ala più oltranzista ha lanciato sassi e petardi contro le forze dell'ordine che per allontanarli sono state costrette a sparare alcuni lacrimogeni.