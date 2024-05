Vota per Scarpetta

Dicono che... dopo la nomina di Alessandro Girardi alla direzione sanitaria di Azienda Zero, il suo posto in analogo ruolo lasciato libero all’Asl To4 sarebbe pronto per accogliere Ornella Vota, attuale direttore del distretto sanitario di Ivrea. La permanenza di Girardi a Chivasso è durata poco più di un anno, giunto alla To4 a marzo del 2023, nei giorni scorsi è stato scelto dal direttore generale della Super Asl Adriano Leli per sostituire Gianluca Ghiselli. Adesso tocca al numero uno dell’AslTo4 Stefano Scarpetta nominare un nuovo direttore sanitario e il nome di Vota è quello più accreditato.