INTIFADA CASALINGA

Sermone islamico, bis al Politecnico. Rettore e ministro chiedono la diffida

Dopo aver trasformato l'atrio di Palazzo Nuovo in una moschea l'imam Brahim Baya annuncia che replicherà la preghiera nell'altro Ateneo. "Sono sempre contro la violenza" ma le sue parole invocano la Jihad per la Palestina. Corgnati si rivolge a prefetto e questore - VIDEO

Dopo la preghiera di venerdì scorso all’Università, a Palazzo Nuovo, che ha suscitato molte polemiche, l’imam Brahim Baya sarà oggi, alle 13.15, nell’altro ateneo torinese, il Politecnico. È lo stesso imam tra i responsabili della moschea Taiba di Via Chivasso ad annunciarlo sui social, invitando alla “preghiera al Politecnico di Torino occupato dagli studenti”.

Il rettore del Politecnico Stefano Corgnati, “in pieno coordinamento con la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, venuto a conoscenza dell’annuncio di svolgimento della preghiera islamica del venerdì presso la sede centrale del Politecnico, ha immediatamente provveduto a inviare richiesta al Prefetto e al Questore di Torino di diffida dallo svolgere funzioni e attività presso le sedi dell'Ateneo nei confronti delle autorità religiose eventualmente coinvolte”. Lo comunica. in una nota, il Politecnico. “Il rettore e la ministra ribadiscono con forza i principi di indipendenza e laicità delle istituzioni universitarie”, conclude la nota diffusa.

Il sermone “Cosa ci insegna la Palestina” ha scatenato l’indignazione di alcuni accademici che denunciano in una lettera al ministero un ateneo dove si inneggia alla jihad. Anche la ministra dell’Università Bernini ieri ha telefonato al rettore Stefano Geuna che ha ribadito “fermamente il carattere di laicità dell'istituzione universitaria”. Il rettore ha spiegato che la sede era occupata e si è unito alla ministra nel “sentimento di piena condanna sull’accaduto”.

Baya ha parlato di Palestina “sempre mira” di “invasori, arroganti e colonizzatori” e di “nuovi sionisti” di “un colonialismo più becero, più criminale che possa esistere”. Lui ha precisato che per jihad non intende guerra santa ma l’impegno di ogni buon musulmano: “Sono sempre contro la violenza” ha detto aggiungendo che la preghiera non era per far proselitismo, ma per i fedeli presenti.