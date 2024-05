INTIFADA CASALINGA

Imam diffidato dal questore. Niente preghiera al Politecnico

Lo stop dopo la sollecitazione del rettore Corgnati e del ministro Bernini. Brahim Baya avrebbe voluto replicare il sermone pro Palestina pronunciato venerdì scorso a Palazzo Nuovo. "Non ho firmato la notifica, il problema è l'islamofobia dilagante" - VIDEO

La preghiera islamica programmata per il primo pomeriggio nell’aula magna del Politecnico di Torino, in questi giorni occupata dagli studenti pro Palestina, è stata annullata a causa della diffida della Questura di Torino. Lo spiega l'imam Brahim Baya: “Stamani sono stato convocato dal capo gabinetto della Questura che mi ha consegnato una diffida del questore a svolgere questa manifestazione, individuandomi come organizzatore. Ci ho tenuto a ripetere, ed è per questo che non ho firmato la diffida, io sono solo stato chiamato ad officiare una orazione, come può essere chiamato chiunque. Il problema è l’islamofobia di questo Paese. Trovo questa decisione incostituzionale e contro i principi di libertà religiosa della nostra Costituzione”. Una decisione presa dopo la diffusione, nei giorni scorsi, del video in cui l’Imam aveva officiato il sermone del venerdì nell’atrio di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino, anch’essa occupata dagli studenti pro Palestina.

“Pieno appoggio e condivisione” da 25 membri del Senato accademico e da tutti i consiglieri di amministrazione appartenenti ai ruoli interni all’azione intrapresa dal rettore del Politecnico che ha chiesto la diffida. Bhahim Baya, pur “non essendo di ruolo”, aveva spiegato, a proposito dell’iniziativa di venerdì scorso in un altro ateneo torinese, di essere stato interpellato dagli studenti “per fare da khatib (colui che pronuncia il sermone, ndr) e imam alla preghiera”.

Due i documenti diffusi: senatori e senatrici “esprimono profonda preoccupazione in merito all’annunciato svolgimento di una preghiera islamica”, “rimarcano con forza i principi di laicità della istituzione politecnica ed esprimono pieno accordo con la richiesta del Rettore di diffidare autorità religiose eventualmente coinvolte dallo svolgere funzioni e attività non autorizzate presso le nostre sedi”. I consiglieri di amministrazione “richiamano il carattere pluralistico e laico di questo ateneo, l’ineludibile indipendenza istituzionale da ogni condizionamento ideologico, confessionale ed economico. Esprimono condivisione piena e appoggio incondizionato alla richiesta del rettore a diffidare le autorità religiose eventualmente coinvolte nello svolgimento di qualsivoglia funzione e attività presso tutte le sedi di questo ateneo”.

Il momento di preghiera dell’imam Brahim Baya è stato voluto degli studenti musulmani in accordo con le rappresentanze dei loro colleghi occupanti nell’ambito dell’Intifada studentesca. Il discorso si è aperto con un ringraziamento a loro che stanno portando avanti la protesta Pro Palestina. Inoltre, ha parlato della resistenza del popolo palestinese e sono state ricordate le parole del profeta Muhammad, in cui si afferma di non accettare mai l’ingiustizia e il male, rifiutandolo sempre con il cuore, la parola e con le mani. Ma questo riferimento sarebbe stato fatto dall’imam intendendo a livello politico e non alla violenza fisica. Il popolo palestinese, ha sottolineato inoltre Baya “ha resistito di fronte a questa furia omicida, questa furia genocida, uscita dalle peggiori barbarie della storia che non tiene in considerazione nessuna umanità, nessun diritto umano”.