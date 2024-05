CORPORAZIONI

I tassisti scaricano il governo: altri due giorni di sciopero

Il 5 e 6 giugno si fermano di nuovo le auto bianche. La protesta contro il centrodestra che dopo averli blanditi e averne preso i voti non sa che strada prendere. Le liberalizzazioni mancate e le odiate app delle multinazioniùali (Uber)

“Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale indetto per lo scorso 21 maggio, contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, siamo stati costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale di 48 ore, per le giornate del prossimo 5 e 6 giugno”. Lo annunciano Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d'Italia, Uritaxi, Fast Confal taxi, Unica taxi Cgil, Orsa taxi, Usb taxi, Unimpresa, Sitan/Atn.

“Non si può con una autorizzazione di noleggio presa in Calabria continuare a fare impunemente il tassista a Roma o a Milano, impedendo così di fatto alle amministrazioni locali, in una logica di programmazione, di poter dimensionare i propri organici in funzione dei propri bisogni – spiegano –. Non si può continuare a limitare il potere decisionale dei sindaci delle grandi città italiane, consentendo parallelamente agli amministratori di piccoli paesini con poche migliaia di abitanti, di rilasciare in modo indiscriminato centinaia e centinaia di autorizzazioni di noleggio che non serviranno mai i loro territori. Autorizzazioni destinate a servire altre realtà, alimentando un fenomeno degenerativo presente in tutti i grandi centri urbani, e oggi ulteriormente amplificato dalle piattaforme digitali che variano i prezzi con i loro algoritmi e moltiplicatori tariffari, schiacciando ulteriormente il servizio taxi con la loro concorrenza sleale”. Per i sindacalisti “il governo deve necessariamente riaprire il confronto, interrotto dopo la calata nel nostro Paese di uno dei massimi dirigenti mondiali di Uber per arrivare a definire un quadro di regole che contrasti i fenomeni di abusivismo e sia chiaro per tutti”.

La legge che regola l’attività dei taxi in Italia “risale al 1992 – ricorda Matteo Hallissey, segretario dei Radicali Italiani – e ci ha portato all’attuale stallo, dove i tassisti sono poco più di 20.000 e rifiutano qualsiasi innovazione nel settore. Negli anni molti governi - da Monti a Renzi e più recentemente con Draghi - hanno provato a intervenire sul mercato dei taxi, ma le proteste di questa corporazione hanno sempre prevalso. Ci troviamo nella paradossale situazione in cui i tassisti manifestano contro le forze politiche che guidano il Paese, le stesse che negli anni li hanno maggiormente difesi, temendo che finalmente si arrivi a una riforma del settore. Oggi i tassisti, di fronte a un aumento importante della domanda, non riescono a garantire il servizio pubblico e dichiarano mediamente poche migliaia di euro di guadagni, di fronte a cifre verosimilmente molto maggiori”.

Nel caso in cui si decidesse di allargare il numero dei taxi, eliminando o aumentando le licenze, avremmo un aumento dell’offerta. Normalmente, quando l’offerta viene aumentata e la domanda è sufficientemente rigida, il bene scambiato subisce una riduzione del prezzo. “Questo semplice ragionamento spinge i tassisti a essere contrari alla normativa, in quanto lo stesso fatturato complessivo del settore taxi verrebbe ripartito su più tassisti e, di conseguenza, il fatturato medio per operatore calerebbe, riducendo il loro tenore di vita”, aggiunge. “Secondo alcune simulazioni avanzate dagli economisti Sergei Kovbasyuk e Fabiano Schivardi, questo aumento di fatturato potrebbe permettere ai tassisti di non perdere flussi di reddito. Dopo anni e anni di blocchi corporativi, c’è solo una cosa da fare: la liberalizzazione del mercato”, conclude Hallissey.