Appendino (M5s), da Meloni tagli ai Comuni

"E' assurdo tagliare sui Comuni che sono il primo terminale a cui si rivolgono i cittadini. Purtroppo questo governo ha tagliato sulla sanità, sulla scuola, ha tagliato il Pnrr e ora taglia anche ai comuni: una Giorgia Meloni che si definisce di popolo e in realtà va contro i bisogni del popolo mentre per le armi e per le banche riesce sempre a trovare i soldi". Così a Torino la vicepresidente del M5s Chiara Appendino.