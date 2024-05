Passeggiata contro spaccio, baby gang e degrado a San Salvario

Alcune decine di residenti del quartiere San Salvario di Torino, hanno partecipato la scorsa sera alla passeggiata anti-degrado, tra via Ormea e le vie limitrofe. Un'iniziativa voluta dal comitato 'Vivere San Salvario' per "attirare l'attenzione sul crescente problema delle auto danneggiate che si somma a quello dello spaccio e delle baby gang", spiegano gli organizzatori. Alla passeggiata hanno partecipato anche il consigliere regionale della Lega Andrea Cerutti e i consiglieri leghisti della circoscrizione 8 Stefano Delpero, Gerardo Mancuso e Claudia Amadeo, oltre al segretario cittadino della Lega Fabio Tassone. "Non bastavano gli spacciatori a ogni angolo, i parcheggiatori abusivi a Porta Nuova e le baby gang nella zona movida - ha evidenziato Matteo Rossino, del Comitato Vivere San Salvario -, ora residenti e commercianti di San Salvario non possono più neanche lasciare la propria auto posteggiata senza rischiare di trovarsi il vetro rotto e le proprie cose rubate. Tutto questo tra l'altro pagando profumatamente le strisce blu che ricoprono tutto il quartiere." "La Lega è scesa in strada insieme al Comitato Vivere San Salvario e ai cittadini per restituire anche solo per poche ore quella tranquillità che manca da troppo tempo per le strade di San Salvario. Continueremo la nostra battaglia contro spaccio e degrado nonostante la sordità al tema dell'amministrazione comunale", affermano in una nota congiunta il consigliere regionale Andrea Cerutti e il gruppo consiliare della Lega in circoscrizione 8 con Stefano Delpero, Gerardo Mancuso e Claudia Amadeo.