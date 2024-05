Il Decameron di Giacometto

Nessuno si aspetti una serata peccaminosa, visto il nome del locale che la ospita. Di certo, però, tra drink e musica, ci sarà da divertirsi lunedì sera, ore 20,30, al Boccaccio 80 (via Boccaccio 80 a Torino) per la chiusura della campagna elettorale di Carlo Giacometto, candidato nella lista di Forza Italia alle Regionali. Con lui anche Claudia Porchietto e Paolo Damilano, in corsa alle Europee, e chissà che non riesca a fare un salto pure Alberto Cirio che in questi ultimi giorni ha ulteriormente intensificato i suoi appuntamenti elettorali e si prepara al gran finale in vista delle urne dell'8 e 9 giugno.