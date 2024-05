Al via l'impianto di Edison per l'energia rinnovabile a Igat

E' entrato in esercizio l'impianto fotovoltaico di Edison Energia per fornire energia rinnovabile a Igat Industria Gas Tecnici (Gruppo Siad). L'accordo, che ha durata di 10 anni ,prevede la produzione e il ritiro di tutta l'energia elettrica verde prodotta dall'impianto con potenza complessiva di 10 MW in provincia di Alessandria, al fine di soddisfare una parte della richiesta energetica dello stabilimento Igat di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. L'impianto fotovoltaico, partito a marzo, avrà una produzione media annua di circa 14.000 MWh e consentirà di evitare annualmente l'emissione in atmosfera di oltre 6.000 tonnellate di CO₂. Igat è uno dei più importanti centri produttivi di gas criogenici del Centro Sud Italia, è posizionata in modo strategico in modo da raggiungere i principali insediamenti industriali, per questo ha ampliato la propria capacità produttiva, in modo da andare incontro alle esigenze dei grandi clienti.