Il 51% dei piemontesi riduce gli sprechi comprando usato

Nel 2023, la compravendita di prodotti usati in Piemonte ha generato un volume d'affari di 1,9 miliardi di euro, con il 64% di questo valore proveniente dalle transazioni online. Lo segnala l'Osservatorio Second Hand Economy, condotto da BVA Doxa per Subito. Il 51% dei piemontesi abitualmente acquista usato, spinti dalla volontà di contribuire all'economia sostenibile, risparmiare e ridurre gli sprechi. Il guadagno medio per chi vende è di 909 euro. Le categorie più compravendute includono casa e persona, sport e hobby ed elettronica.