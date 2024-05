Università in carcere, a Torino la conferenza nazionale

Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno, l'Università di Torino ospita l'assemblea della Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari (Cnupp), con la partecipazione di delegati da circa quaranta atenei. La Cnupp, istituita nel 2018 come organo della Crui, include quarantaquattro atenei e promuove il diritto all'istruzione superiore in oltre cento istituti penitenziari. Nell'anno accademico corrente ci sono 1.707 studenti detenuti iscritti ai poli universitari, di cui 155 con misure alternative o altre forme di esecuzione delle pene. Durante l'assemblea, si discuteranno i progressi e le prospettive future, con interventi di importanti figure istituzionali e accademiche. Il programma include una visita al Polo universitario penitenziario di Saluzzo e una visita al Museo della memoria carceraria. Il 1° giugno si terranno le elezioni del nuovo Consiglio direttivo e del presidente della Cnupp per il triennio 2024-2027, segnando la fine del mandato di Franco Prina.