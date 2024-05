VERSO IL VOTO

Costanzo show alla Coldiretti: "Tanto si sa che vince Cirio"

Il candidato di Cateno De Luca svela il segreto di Pulcinella soprattutto ai capi dell'organizzazione agricola, filogovernativi nel dna e già schieratissimi sul governatore uscente. "Qui gioco in casa" ammette lui pensando anche ai suoi noccioleti e alla prossima giunta

Guai a dire che in campagna elettorale i candidati non sono sinceri. Ce n’è uno che parla pane al pane. E al confronto organizzato da Coldiretti a Torino, sull’esito delle prossime regionali non ha dubbi: “Ma che campagna elettorale, mica siamo qui per vincere le elezioni, quelle le vincerà Cirio”. È Alberto Costanzo di Libertà, il candidato di Cateno De Luca (e dell’ex grillina Laura Castelli) alla guida della Regione Piemonte. Non ha certo rivelato un segreto e lo sanno bene anche i vertici di Coldiretti, abili a fiutare il vento quando le urne si aprono e tocca agli elettori scegliere. Di destra? Di sinistra? Filogovernativi dalla nascita, la Dc nel dna. Al primo congresso nazionale di Coldiretti, nel 1946, intervenne il presidente del Consiglio di allora, Alcide De Gasperi; papa Pio XII mandò una sua speciale benedizione all’associazione. Da quel momento l’organizzazione è stata di sinistra, di centro e di destra, ma mai all’opposizione. Solo negli ultimi anni ha vissuto la sua stagione renziana, quella contiana e ora meloniana. E in Piemonte?

“Qui gioco in casa” ammette tronfio Alberto Cirio dopo oltre mezz’ora di monologo davanti a un centinaio di iscritti accorsi per l’occasione. Il lungo applauso seguito è il tributo di una platea da cui il governatore sa che potrà attingere a piene mani. Ha seminato bene in questi cinque anni e ora è il tempo della raccolta. “Sono uno di voi” ha ammiccato, pur con discrezione, facendo riferimento alla sua attività imprenditoriale, legata alla produzione di nocciole. E poi giù a snocciolare (appunto!) tutti i provvedimenti della sua giunta a favore della categoria. “Sulla peste suina – concede – saremo più incisivi” concede. Lui stesso con la sua azienda è iscritto a Coldiretti, ma è anche socio di un’altra impresa che invece è affiliata a Confagricoltura. L’importante è non scontentare nessuno, soprattutto di questi tempi.

Per l’occasione era presente l’intera giunta di Coldiretti Piemonte, con la presidente Cristina Brizzolari, il delegato confederale Bruno Rivarossa, e tutti i presidenti e i direttori delle federazioni provinciali. Sul piatto le richieste dell’agricoltura piemontese, sulle quali l’organizzazione (un milione e mezzo di associati in tutta Italia) chiede risposte nei prossimi 5 anni. Istanze raccolte in un documento in dieci punti, che spazia dal contenimento dei cinghiali e della peste suina alla realizzazione di nuovi invasi per assicurare l’irrigazione a fronte del cambiamento climatico, dalla difesa del suolo agricolo dai pannelli solari (anche ai bordi delle autostrade e delle ferrovie dove l’attuale legge li permette, ndr) fino alla semplificazione amministrativa. Ma si chiedono anche il superamento del divieto continuativo dell’abbruciamento dei residui vegetali, la valorizzazione delle produzioni locali di qualità, più risorse per il settore, la regolamentazione dell'enoturismo, e il rafforzamento della ricerca per il contrasto delle fitopatie.

“L’agricoltura – ha sottolineato Cirio – sta vivendo un periodo di forte incertezza: io sono commissario straordinario per la siccità” fa notare, tanto per dire delle sue capacità taumaturgiche anche nei confronti del cambiamento climatico, dopo la primavera più piovosa degli ultimi settant’anni in Piemonte. Ma al di là del meteo, spiega, “il problema è l’incertezza: ci sono incertezze climatiche, incertezze del mercato, guerre che provocano l’aumento dei costi. Voi avete ottenuto risultati importanti, e in Europa qualcosa si è mosso. Però il settore ha meno risorse, perché i tagli che l’Europa ha fatto per finanziare altre cose li ha fatti sull’agricoltura”. Intanto anche da Roma è arrivato l’atteso decreto che stanzia oltre 200 milioni a favore del settore, a partire dalla moratoria sui debiti fino al provvedimento sul fotovoltaico a terra fino al tema dei risarcimenti per le vittime di pratiche sleali. Il presidente nazionale Ettore Prandini sono settimane che plaude uno dei governi più attenti alle istanze della sua categoria.

Tra gli altri candidati Gianna Pentenero, del centrosinistra, ha parlato di “sburocratizzazione” del settore, e poi si è soffermata sul “tema dei temi” e cioè il contenimento dei cinghiali, a cui si aggiunge il problema della peste suina. “Io credo che tutti gli abbattimenti che possono essere fatti vadano incentivati. Tutte le altre soluzioni non hanno portato risultati, le reti si sono dimostrate un’idea naif. Oggi il pericolo è grave, ed è urgente piuttosto la costruzione di nuovi inceneritori per le carcasse degli animali abbattuti. Si può fare, l’importante è che il processo sia ben governato”. Questione su cui Sarah Disabato, del M5s, parla fuori dal coro ribadendo di essere “contraria” all’intervento dei cacciatori e a favore del contenimento fatto dalle guardie faunistiche provinciali. “Penso sia importante – ha sottolineato – dotare gli enti dei fondi necessari alla assunzioni che servono per gestire il problema”.