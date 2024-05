La democrazia del water

Gli anni ’80, quelli che saranno ricordati per il successo della musica elettronica e per il movimento dei paninari, hanno segnato l’avvio di una sperimentazione sociale diretta a cambiare i rapporti di forza tra i lavoratori (con alle spalle un decennio di lotte importanti e dagli esiti spesso vittoriosi) ed i manager dei grandi capitali privati.

L’uso di due slogan, in particolare, ha consentito di ridisegnare la società accompagnandola verso il modello auspicato da Licio Gelli nel suo “Piano di rinascita democratica”. Il primo tormentone fu “Privato è efficacia”, ossia una discutibile parola d’ordine usata per diffondere l’immagine del fallimento del servizio pubblico. Il secondo mise invece l’accento sulla necessità di togliere potere ai consigli e alle assemblee elettive per consegnarlo nelle mani delle giunte, degli esecutivi, al fine di “velocizzare la democrazia”.

Lentamente, giorno dopo giorno, si è data sempre maggior enfasi agli episodi di mala gestione delle aziende statali, solitamente caratterizzati da sprechi e mancati profitti, in un fitto susseguirsi di messaggi mediatici che hanno manipolato l’opinione pubblica portandola nella direzione voluta dal mondo della speculazione: l’accettazione da parte dei cittadini della privatizzazione del patrimonio pubblico iniziata con Prodi, proseguita con Berlusconi, e completata con i “tecnici” Monti e Draghi.

In pochissimo tempo, infatti, le grandi imprese statali sono state cedute al privato, consentendo ad alcuni acquirenti di portare a casa invidiabili profitti, ma per esaudire appieno i desideri dei potentati economico-finanziari occorreva ancora risolvere un problema che tutti gli opinionisti televisivi, all’unisono, consideravano un freno alla crescita del Paese: l’instabilità politica.

Gli economisti non avevano dubbi, e non perdevano occasione per ripetere agli italiani come fosse estremamente dannoso il sistema elettorale proporzionale, poiché causa di complesse alleanze di governo che si presentavano inevitabilmente precarie. Insomma, per costoro il Parlamento dimostrava di avere troppo potere. Il compito di Mario Segni, ipersensibile al grido di dolore della Confindustria, è stato principalmente quello di azzerare la rappresentanza popolare, introducendo sistemi maggioritari complessi, tramite referendum e riforme costituzionali. In una ventina d’anni si sono susseguite numerose leggi elettorali e altrettante consultazioni confermative delle medesime, sino a giungere oggi alla proposta di approdare a una Repubblica presidenziale, anziché parlamentare.

Introdotto il sistema maggioritario (e con quattro diversi metodi di elezione per Comuni, Province, Regioni e Parlamento), gli enti hanno adeguato i propri regolamenti di funzionamento, assegnando sempre maggiori poteri agli esecutivi e, al contempo, riducendo molto il ruolo e le funzioni dei Consiglieri.

Purtroppo l’onda “riformista” è arrivata sino a lambire le Circoscrizioni di Torino, organi del Comune pensati decenni fa quali strumenti di attuazione del decentramento: luoghi di democrazia e partecipazione popolare. In effetti quando furono fondati, intorno a metà degli anni ’70, i Consigli di quartiere erano costituiti da rappresentanti dei Comitati Spontanei e dei Consigli di Fabbrica (nessuno percepiva un’indennità). Con il passare del tempo la partecipazione ha lasciato il posto a gettoni di presenza e a ruoli politici “professionali”: pian piano della passione animata caratterizzante i primi anni è rimasto poco.

Attualmente il ruolo delle Circoscrizioni si è addirittura ribaltato, passando da organi di partecipazione, nelle cui Commissioni di Lavoro (aperte ai cittadini) si costruivano letteralmente le delibere, a sede in cui vengono celebrate giunte autoreferenziali, dai metodi per nulla democratici. Un lento degrado che è arrivato al paradosso che si manifesta in questi giorni alla Circoscrizione 2, dove i coordinatori e la maggioranza (centrosinistra) non paghi di deliberare contributi e concessioni dei locali in Giunta, senza il vaglio del Consiglio, vogliono imporre nei lavori di Commissione il dibattito a tempo: 10 minuti per intervenire e poi scatta il bavaglio.

Su questa riforma al ribasso non si accettano mediazioni e lo stesso presidente, non favorevole ad imbrigliare il confronto, è stato messo in minoranza dai suoi stessi consiglieri e costretto, quindi, a un fare un passo indietro accettando questa ulteriore stretta alla partecipazione.

In una Circoscrizione dove oramai gran parte dei consiglieri di maggioranza non viene neppure più in aula, preferendo collegarsi online, si imporranno pure interventi rapidi, così da chiudere in fretta e tornare alle proprie faccende il prima possibile. Occorre non perdere tempo in discussioni e pratiche democratiche, del resto è risaputo che “Luisa non pulisce il water, poiché inizia presto e finisce presto!”

Evviva, allora, la democrazia del water!