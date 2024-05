Torino: consiglieri Pd espongono bandiere Palestina e Israle

Il consigliere comunale del Pd di Torino Abdullahi Ahmed ha deciso di seguire l'esempio del Comune di Bologna e ha esposto la bandiera palestinese dal balcone del suo ufficio a Palazzo Civico. "Ho deciso come consigliere comunale e prima di tutto come essere umano di prendere questa posizione - spiega -, per mostrare solidarietà e partecipare così alla campagna All eyes on Rafah". "Di fronte ai massacri che subiscono i civili palestinesi - aggiunge -, dopo le richieste del Consiglio di sicurezza dell'Onu, della Corte internazionale di giustizia, dell'Unione Europea e di tutto il mondo che chiede a Israele di fermarsi, di fermare l'operazione a Rafah, mi sembra il minimo che possiamo fare, al di là degli aiuti umanitari che abbiamo chiesto come Città di Torino. È una posizione personale - conclude - e spero che altri seguano il mio esempio". Nella stessa giornata, un altro consigliere del Pd, Angelo Catanzaro, ha esposto invece la bandiera di Israele. Entrambe sono state fatte rimuovere dal corpo di polizia municipale