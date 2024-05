ECONOMIA DOMESTICA

Occupazione record: +84mila assunti

Ad aprile tasso del 62,3%. Disoccupazione al 6,9%: la più bassa da 15 anni. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-3%, pari a -55mila unità) per uomini e donne, e in ogni classe d'età tranne per i 15-24enni

Ad aprile 2024, su base mensile, il tasso di occupazione sale al 62,3%, segnando l’ennesimo record. Rispetto a marzo, l’occupazione cresce di 84mila unità (+0,4%). Lo comunica l’Istat, diffondendo la stima provvisoria su occupati e disoccupati. Il tasso di disoccupazione scende al 6,9%, mentre il tasso di inattività è stabile al 33%. L’occupazione cresce (+0,4%, pari a +84mila unità) per uomini e donne, per dipendenti e autonomi e per tutte le classi d'età a eccezione dei 25-34enni, che registrano un calo. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-3%, pari a -55mila unità) per entrambi i generi e in ogni classe d’età tranne per i 15-24enni.

La disoccupazione ad aprile è scesa al 6,9%, il tasso più basso da dicembre 2008, quando si fissò allo stesso livello. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è rimasto stabile al 20,2%, stesso dato registrato a marzo, al livello più basso da febbraio del 2008 (20,2%). La stabilità del numero di inattivi, sottolinea ancora Istat, è sintesi dell’aumento registrato tra gli uomini e i 25-34enni e della diminuzione osservata tra le donne e le altre classi d’età. Il tasso di inattività si mantiene stabile al 33%.