Abusi su una tennista, allenatore condannato a 4 anni e mezzo

E' stato condannato a quattro anni e sei mesi il 52enne allenatore di tennis finito a processo per violenza sessuale e maltrattamenti. Vittima una giovane tennista, all'epoca dei fatti ancora minorenne, che lo ha poi denunciato nel 2019. La condanna è stata pronunciata questa mattina dal tribunale di Ivrea (Torino). I fatti contestati al maestro riguardano il periodo tra il 2011 e il 2013, avvenuti durante gli allenamenti a Borgaro e nel corso di diversi tornei in Italia e all'estero. Nel corso del procedimento sono stati diffusi anche tre video. In uno, in particolare, si sentono frasi sessiste del tecnico che critica la bravura della ragazzina ma esprime diversi apprezzamenti sul suo fisico. Durante una trasferta, poi, l'ex maestro avrebbe preteso che la giovane dormisse nella sua camera. L'accusa di violenza sessuale è riferita a presunte molestie. I legali del maestro hanno annunciato che presenteranno ricorso in Appello.