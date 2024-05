FINANZA & POTERI

Messina cambia i piani in Abi, Intesa conquista la direzione

Dopo aver a lungo accarezzato l'idea di sostituire Patuelli con un uomo di sua fiducia preferisce puntare sulla guida operativa dell'associazione. Profumo resta nel buen retiro (dorato) di Isybank e Rottigni si trasferisce a Palazzo Altieri

“Deve esserci una condivisione delle scelte delle e cariche fondamentali in Abi. Se questo accadrà Intesa Sanpaolo sarà ben felice di farne parte a pieno titolo, se invece Abi rimane un soggetto che non porta a una partecipazione di Intesa Sanpaolo con il peso specifico che abbiamo all’interno dell’Abi faremo le nostre valutazioni”. Era stato piuttosto chiaro Carlo Messina lo scorso febbraio nel dettare le condizioni della partecipazione del suo istituto nell’associazione delle banche italiane. Nessun pregiudizio personale sull’attuale presidente, Antonio Pautelli, al vertice dell’organizzazione dal gennaio 2013, quanto una critica a una rappresentanza fortemente sbilanciata sui piccoli istituti – lo stesso numero uno guida la Cassa di Ravenna – a svantaggio dei campioni nazionali. “Abbiamo il 30% dell’Abi, siamo il key player – aveva detto ancora il ceo –. In tale veste riteniamo che l’Abi abbia valore per Intesa Sanpaolo se porta valore a Intesa Sanpaolo. Da un’Abi che porta valore alle banche di piccole dimensioni non vedo un contributo così significativo”.

Da qui si era fatta largo l’idea di un ricambio al timone, indicando seppur mai ufficialmente in Francesco Profumo il possibile successore. L’ex presidente della Compagnia di San Paolo è stato parcheggiato in Isybank ma per portarlo a Palazzo Altieri occorreva una modifica statutaria, visto che al momento solo ai vertici delle banche è concesso rivestire la carica di massimo livello. Profumo pare ne abbia fatto una mezza malattia, per lui è l’ennesimo obiettivo sfumato in poco tempo, da qualdo è uscito da corso Vittorio Emanuele.

Alla fine, è prevalsa una soluzione di mediazione: conferma coram populo per Patuelli e cambio del direttore generale. E così a prendere il posto di Giovanni Sabatini è il manager di Intesa Marco Elio Rottigni, classe 1961, attuale responsabile della Divisione international subsidiary banks del gruppo presieduto da Gian Maria Gros-Pietro. Un’incoronazione davanti a tutti gli alti papaveri: da Maurizio e Pietro Sella alla presidente di Bnl Claudia Cattani, dal presidente di Mps Nicola Maione all’amministratore delegato di Banca del Piemonte Camillo Venesio, dall’amministratore delegato di Popolare Sondrio Mario Pedranzini al presidente di Cassa Bolzano Gerhard Brandstatter.