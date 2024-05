Stop motori 2035, eurodeputata Tovaglieri (Lega): "Una minaccia per lavoratori e imprese del Piemonte, la mia battaglia per cancellarlo"

“Lo stop alla produzione di motori diesel e benzina dal 2035 rappresenta una seria minaccia non solo per il portafogli dei cittadini, che saranno costretti di fatto ad acquistare una costosa auto elettrica, ma anche per la tenuta di tutta la filiera dell’automotive, che ha il suo cuore pulsante proprio in Piemonte, dove si concentra quasi la metà del fatturato del settore auto nazionale. In questo territorio, che ho l’onore di rappresentare in Europa, oltre 700 imprese e 60 mila lavoratori sono oggi sotto scacco per effetto dell’estremismo green di Bruxelles”. A parlare è Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega, membro della commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo, da sempre in prima linea contro quelle che definisce “euro-follie”, dalla direttiva Case Green, di cui è stata l’unica relatrice italiana, allo stop ai motori endotermici.

Quali sono, in concreto, i rischi di questo regolamento europeo?

Soltanto in Italia sono in pericolo 70 mila posti di lavoro, moltissimi proprio nel territorio piemontese, la culla della componentistica italiana. Grazie alle politiche dissennate dell’Europa, oggi decine di migliaia di famiglie guardano al futuro con grande preoccupazione. I motivi sono principalmente due: l’assemblaggio di un’auto elettrica richiede il 25-30% di manodopera in meno e necessita di competenze tecniche diverse rispetto alla produzione di un’auto tradizionale. Molte mansioni diventeranno inutili, e chi attualmente avvita bulloni non può diventare un esperto di software dall’oggi al domani. A essere penalizzati, però, saranno tutti i cittadini, non solo chi lavora nella filiera dell’industria automobilistica.

Quali le prospettive per famiglie e imprese?

L’Europa vuole fare pagare proprio a loro il prezzo di una transizione ideologica e fuori dalla realtà. Chi ha bisogno dell’auto per lavorare sarà costretto a comprare una più costosa e meno efficiente auto elettrica, ma non tutte le famiglie potranno permettersi questa spesa. Nel frattempo, il loro diritto alla mobilità sarà via via penalizzato da un aumento delle limitazioni al traffico per le auto tradizionali, come già accade in alcune città guidate dal centrosinistra. Anche le imprese dovranno riconvertire il proprio parco auto con un aggravio notevole di costi, che non risparmierà neppure il mondo agricolo: un’ennesima eco-tassa contro la nostra agricoltura di qualità, che in Piemonte conta quasi 70 mila realtà produttive.

Quindi, ci guadagna solo la Cina?

Purtroppo sì, grazie alla miopia di questa Unione Europea, che speriamo di poter cambiare al più presto. Per le batterie delle auto elettriche dipendiamo dal Paese che produce più anidride carbonica al mondo, e che sta invadendo i nostri mercati con auto elettriche prodotte a basso costo grazie agli aiuti di Stato, ma con un prezzo ambientale altissimo, visto il massiccio utilizzo delle centrali a carbone per alimentare le industrie del Dragone. Bruxelles vuole fare la prima della classe nella lotta ai cambiamenti climatici, ma in questo modo consegna la nostra autonomia strategica a Pechino, che crescerà a discapito dell’Europa, inquinando sempre di più.

Come si risolvono queste contraddizioni?

Abbiamo una sola strada: cancellare lo stop ai motori endotermici quando, nel 2026, il regolamento sarà sottoposto a revisione. La Lega è già ora al lavoro per raggiungere questo obiettivo a tutela delle famiglie, delle imprese, dei posti di lavoro e anche del motorismo storico, uno straordinario patrimonio italiano che scomparirebbe con la fine dei motori tradizionali. Ci auguriamo di poter fare questa battaglia insieme a una nuova maggioranza europea più concreta e più vicina agli interessi dei cittadini rispetto a quella ideologica e fuori dalla realtà, che ha governato finora a Bruxelles.