Russi (M5s), "inaccettabile taglio fermata della Metro 2"

"Esprimiamo profonda indignazione per la decisione di tagliare una fermata dalla nuova linea della metropolitana in Barriera di Milano. Questa scelta incomprensibile danneggia gravemente un quartiere che ha bisogno di rinascere e penalizza studenti, lavoratori e anziani che dipendono dal trasporto pubblico. È inaccettabile che, in un periodo in cui l'accessibilità e la sostenibilità dei trasporti pubblici dovrebbero essere priorità assolute, si prenda una decisione che va nella direzione opposta. Il sindaco deve rendere conto di questa scelta scellerata, presa senza consultare nessuno". A dirlo, commentando la rimodulazione del progetto di fattibilità della linea 2 della metro a fronte del caro materiali, il capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi, che insieme alle colleghe di gruppo chiede le comunicazioni in Consiglio comunale. "Chiediamo con forza - dice Russi - che questa decisione venga immediatamente rivista per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e inclusivo per tutti. Pochi giorni fa il ministro dei Trasporti Salvini è venuto a Torino e ha dichiarato 'troveremo i fondi'. La risposta sarebbe questo schiaffo a Torino? Trovo del tutto surreale che si trovino i fondi per finanziare il Tav Torino-Lione - conclude il consigliere 5 Stelle - e non un'opera di fondamentale importanza come la Metro 2".