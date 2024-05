Trovato ordigno bellico in un palazzo di San Salvario a Torino

Un residuato bellico della Seconda guerra mondiale è stato ritrovato in tarda mattina in un palazzo di cinque piani di via Belfiore 51 a Torino, nel quartiere di San Salvario. L'ordigno è stato scoperto da alcuni operai di una ditta che stavano svolgendo dei lavori in un appartamento al piano terra. Da una prima ricostruzione l'ordigno era in un'intercapedine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia. Il palazzo è stato evacuato per ragioni di sicurezza, mentre gli artificieri dei carabinieri sono al lavoro per rimuovere la bomba e metterla in sicurezza.