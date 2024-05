Piogge e grandinate colpiscono l'Alessandrino

Pioggia intensa, mista a grandine, nella prima parte della giornata in diverse zone della provincia di Alessandria. Nel capoluogo colpito, in particolare, il quartiere Cristo: imbiancati i campi da calcio del Centogrigio, dove era in programma il torneo benefico organizzato dal liceo scientifico 'Galilei'. Temporali anche nel Tortonese, Novese e ai confini con l'Astigiano. Alla sala operativa dei Vigili del Fuoco nessuna richiesta di interventi per criticità.